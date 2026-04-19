Erba da record al nido | Alta 180 centimetri i bambini restano chiusi in classe

Al nido d’infanzia di via Patuelli, i bambini non sono stati autorizzati a giocare nel giardino a causa dell’erba che ha raggiunto i 180 centimetri di altezza. La situazione è stata segnalata da un consigliere di opposizione, che ha evidenziato come questa condizione abbia portato alla chiusura dello spazio esterno dedicato ai piccoli. La questione riguarda la manutenzione dell’area e il rispetto delle norme di sicurezza.

“Al Nido d’infanzia di via Patuelli i bambini non possono giocare nel giardino perché l’erba è troppo alta”, questo quanto denunciato da Alessandro Garofalo, consigliere di Lista per Ravenna in Darsena. “Numerose sono state le segnalazioni giunte dai genitori e dai nonni dei bambini che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ennesimo blitz dei ladri al nido: slitta l'ingresso dei bambini e le famiglie restano fuori Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Binaghi annuncia un torneo in erba in Italia, sogna lo Slam a Roma, e su Malagò in Figc...; Erba alta un metro e parchi nel degrado: il Pd torna all’attacco sulla cura del verde in città; Valma Street Block: 470 climber invadono Valmadrera per i 10 anni; OAKS D’ITALIA, LA MADRE DELLE CORSE IN ‘ROSA’ COMPIE 117 EDIZIONI. La foresta urbana di Desio: Erba alta da recordÈ così in diversi comuni e da molti anni, ma in questa estate, forse, a Desio, si sta provando a battere il record: chi ha l’erba più alta? E in quale stagione si è raggiunta la vetta? Competizione ... ilgiorno.it Buon pomeriggio,mi potete suggerire un'alternativa all'erba ...in questa parte purtroppo il prato non attecchisce mai .Qualche idea con ghiaia o brecciolino ,mettendo però delle lastre o non so lungo il perimetro della siepe....e un bel gazebo.. grazie facebook Strage di Erba: Rosa Bazzi a giudizio per diffamazione di Pietro Castagna. Fra quattro giorni scatta la prescrizione, udienza fissata il 18 maggio a Monza #ANSA x.com