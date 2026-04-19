Sabato alle 18, al PalaCosta, si gioca una partita importante tra l’OraSì Basket Ravenna e la Virtus Roma. La sfida conclude il ciclo di incontri in casa per la squadra locale, che affronta la capolista del campionato. La gara si svolge nel contesto della stagione regolare e rappresenta un momento chiave per entrambe le formazioni, che cercano di ottenere un risultato positivo.

La sfida decisiva per chiudere il capitolo casalingo della stagione regolare vede protagonisti l’OraSì Basket Ravenna e la Virtus Roma, in appuntamento questo sabato alle ore 18 presso il PalaCosta. Il confronto mette di fronte una formazione ravennate in cerca di riscatto mentale contro la squadra che guida la classifica del campionato. Il tecnico Auletta ha delineato un quadro complesso per la squadra, cercando di elaborare le lezioni apprese durante il recente impegno infrasettimanale a Ferrara. In quella circostanza, la prestazione è stata caratterizzata da una gestione emotiva difficile, con momenti di scarsa lucidità che hanno penalizzato il gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ravenna contro la capolista: sfida di riscatto al PalaCosta

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