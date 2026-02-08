OraSì Ravenna | impresa al PalaCosta sconfitta la capolista JuveCaserta 77-74 in una rimonta esaltante

L’OraSì Basket Ravenna ha sfidato la capolista JuveCaserta al PalaCosta e l’ha battuta 77-74. La squadra di casa ha deciso di non mollare, giocando con grinta e determinazione. La partita si è accesa negli ultimi minuti, con Ravenna che ha rimontato e conquistato una vittoria importante. La capolista ha visto sfumare la vittoria in un finale emozionante.

L'OraSì Basket Ravenna ha compiuto un'impresa al PalaCosta, superando la capolista Paperdi JuveCaserta con un punteggio finale di 77-74 in una partita combattuta e ricca di colpi di scena. La vittoria, ottenuta domenica 8 febbraio 2026, rappresenta un momento cruciale per la squadra ravennate, che ha dimostrato di poter competere ai massimi livelli contro una delle formazioni più temute del campionato. Il PalaCosta, gremito e vibrante, ha fatto da cornice a una serata di grande basket, dove lo spirito di sacrificio, la compattezza e la determinazione dei giocatori dell'OraSì hanno fatto la differenza.

