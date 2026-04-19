Ratzinger e l’ecologia Oggi incontro con Zuppi

Oggi si terrà un incontro tra il cardinale e un rappresentante della Chiesa locale. Durante l’evento si discuterà di temi legati all’ecologia e alla tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alle riflessioni di un docente di religione su un libro dedicato all’argomento. Il testo affronta il rapporto tra uomo e natura, sottolineando l’importanza di un atteggiamento rispettoso e consapevole verso il pianeta.

"Un piccolo seme di consapevolezza, di rispetto e di speranza": è con questo obiettivo che Michele Montanaro, docente di religione nelle scuole superiori di Bologna, presenta il suo libro ‘Una ecologia dell’uomo. Joseph Ratzinger e l’armonia del creato: una proposta didattica’ (Tau edizioni) stasera alle 19 con il cardinale Matteo Maria Zuppi nella basilica di San Paolo Maggiore. Coordina l’incontro Gabriella Fenocchio. Il volume non si limita a ricostruire il pensiero di Ratzinger prima di essere papa Benedetto XVI, ma intende renderlo accessibile e attuale per le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per comprendere e affrontare la crisi ecologica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ratzinger e l’ecologia. Oggi incontro con Zuppi Notizie correlate Quaresima, le parole di Leone XIV e l’incontro di 30 donne ucraine con ZuppiIn occasione dell’udienza generale del Mercoledì delle Ceneri, Piazza San Pietro si è riempita di fedeli. “Conversione Economica dell’Ecologia”: a Futuridea un incontro tra pratiche, politiche e visioni per il futuroTempo di lettura: < 1 minutoSabato 18 aprile, a partire dalle ore 15:30, presso la sede di Futuridea, in contrada Piano Cappelle a Benevento, si...