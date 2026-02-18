Quaresima le parole di Leone XIV e l’incontro di 30 donne ucraine con Zuppi

Il Papa Leone XIV ha sottolineato oggi, nel Mercoledì delle Ceneri, il senso della Quaresima, evidenziando la sua importanza come momento di riflessione e penitenza. Durante l’udienza generale, ha ricordato che questo periodo invita a riconsiderare le azioni e a rafforzare la fede. Nel frattempo, a Kiev, trenta donne ucraine hanno incontrato Zuppi per discutere delle difficoltà quotidiane e delle speranze di pace. Le parole del Papa e l’appuntamento delle donne mostrano come la fede e il dialogo siano fondamentali in questo periodo.

In occasione dell’udienza generale del Mercoledì delle Ceneri, Piazza San Pietro si è riempita di fedeli. Sua Santità ha ricordato il significato che si cela dietro ai 40 giorni che precedono la Pasqua. Leone XIV, nella sua catechesi, si è rivolto ai pellegrini italiani pronunciando le parole: “Vi esorto a vivere con intenso spirito di preghiera per questo tempo liturgico per giungere interiormente rinnovati”. Il Pontefice, durante i saluti ai fedeli di lingua polacca, ha ricordato Santa Faustina Kowalska, che ha divulgato il culto della Divina Misericordia nel XX secolo. Papa Leone XIV ha sottolineato: “La Quaresima è un tempo di incontro con Cristo, attraverso il Sacramento della Penitenza e le opere di misericordia”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

