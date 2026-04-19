Rapina in banca | tracce nel sottosuolo del clan Stolder

Le forze dell’ordine stanno analizzando le prove trovate nel sottosuolo di Napoli, vicino all’agenzia bancaria coinvolta nella rapina. Le indagini si stanno concentrando sul legame con il clan Stolder, noto per attività criminali nella zona. Finora, non sono stati resi noti dettagli sui sospetti o sulle modalità dell’azione. La polizia prosegue le verifiche per capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili nella città.

Le indagini sulla rapina avvenuta presso l’agenzia numero 10 del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro stanno convergendo verso il cuore storico di Napoli, rintracciando possibili tracce nei vecchi circuiti criminali legati al clan Stolder. Gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti dei responsabili analizzando le connessioni con i nodi sotterranei della città, un tempo dominati da figure capaci di muoversi tra i cunicoli invisibili che caratterizzano la metropoli. L’ingegnere del sottosuolo e l’eredità di Forcella. Raffaele Stolder rappresenta una figura complessa nella storia criminale napoletana, un uomo capace di coniugare una perizia tecnica straordinaria con la conoscenza profonda dei canali sotterranei.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapina in banca: tracce nel sottosuolo del clan Stolder Notizie correlate Leggi anche: L'ombra della camorra sulla rapina in banca, si indaga nei vecchi ambienti del clan Stolder Rapina in banca, caccia agli indizi nel sottosuolo e nel registro del caveauTempo di lettura: 2 minutiNapoletani, professionisti ed esperti del sottosuolo: si va delineando l’identikit dei componenti della banda del buco... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella banca; Napoli, caccia agli autori della rapina in banca | Verifiche su rete fognaria; Rapina in banca a Napoli, chi c'è dietro? Trovate impronte sul generatore di corrente ?e sugli attrezzi da scasso. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella bancaVenti minuti di puro terrore. A raccontare i momenti più difficili della rapina di giovedì all’interno della filiale numero 10 della Crédit Agricole, a Napoli, ... ilmattino.it Rapina in banca a Napoli, la beffa dei clienti derubati facebook Rapina a un bancomat a Casalpusterlengo, sotto gli occhi della movida che applaude la fuga dei ladri. Dopo il colpo alla banca, l'appello del sindaco Elia Delmiglio. #ANSA x.com