L' ombra della camorra sulla rapina in banca si indaga nei vecchi ambienti del clan Stolder
Le indagini sulla rapina avvenuta presso un'agenzia bancaria nel centro cittadino si concentrano ora sui vecchi ambienti del clan Stolder, noto per aver avuto tra i suoi membri figure di spicco. La polizia ha già identificato una traiettoria investigativa che si dirige verso il centro storico, un tempo dominato da figure di rilievo del gruppo criminale. La rapina si è verificata presso l’agenzia 10 di piazza Medaglie d’Oro, e al momento si proseguono le verifiche sui possibili collegamenti con il passato criminale della zona.
Avrebbero preso una direzione precisa le indagini sulla rapina all'agenzia n. 10 di piazza Medaglie d'Oro del Credit Agricole e puntano al centro storico, che un tempo annoverava tra i boss più potenti Raffaele Stolder.Raffaele Stolder68 anni, arrestato nell'ottobre del 2009 e da 9 anni.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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