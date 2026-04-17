Nella giornata di giovedì, una rapina si è verificata in una filiale della banca Credit Agricole nel quartiere Arenella di Napoli. Durante l’evento, all’interno del caveau sono state trovate aperte centinaia di cassette di sicurezza. La polizia ha effettuato i rilievi e sta indagando sui dettagli dell’assalto, che ha coinvolto la zona in piazza Medaglie D’oro. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali arresti o sospetti.

Centinaia di cassette di sicurezza sono state trovate aperte all'interno del caveau della filiale della banca Credit Agricole di Napoli dopo la rapina verificatasi giovedì in piazza Medaglie D'oro, nel quartiere Arenella. Durante il colpo 25 persone, tra clienti e impiegati, sono state sequestrate e poi liberate attorno alle ore 15. Il bottino di quanto portato via dai malviventi non è ancora stato reso in quanto difficilmente quantificabile. Le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare i responsabili che, dopo il blitz, si sono dati alla fuga attraverso i cunicoli sotterranei.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Rapina a Napoli, l'interno del caveau della banca dopo l'assalto

Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati

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