Ieri in Campania | rapina in banca al Vomero è ancora caccia ai banditi

Ieri in Campania si sono verificati due eventi distinti. Nella zona del Vomero, un uomo ha rapinato una banca e attualmente le forze dell’ordine stanno cercando i responsabili. Nel frattempo, ad Avellino, dopo mesi di trattative, è stata annunciata la candidatura dell’avvocato Nello Pizza come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative. Questi fatti rappresentano le notizie principali della giornata nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedi 16 aprile 2026. Avellino – Dopo un travaglio durato mesi, e nemmeno indolore, il campo largo di Avellino annuncia la candidatura dell’avvocato Nello Pizza alla carica di Sindaco per le imminenti amministrative. La decisione è stata formalizzata a seguito della direzione provinciale del PD, rinviata a quarantott’ore fa, e per fare in modo che la coalizione non si spaccasse. (LEGGI QUI) Benevento – “In merito all’intervento di adeguamento a quattro corsie della Strada Statale 372 ‘Telesina’, si rappresenta che l’opera riveste un elevato valore strategico per il sistema infrastrutturale nazionale”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: rapina in banca al Vomero, è ancora caccia ai banditi Notizie correlate Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, liberi gli ostaggi, è caccia ai ladri; Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogne; Rapina con ostaggi a Napoli: le dichiarazioni di Riccardo Colombani e di Enrico Cocciolla; Rapina in banca con ostaggi a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri. Liberati 25 ostaggiAlcuni malviventi si sono barricati all'interno di una filiale in Piazza Medaglie D'oro, dopo alcune ore i carabinieri sono riusciti a entrare ... rainews.it Pugni e schiaffi al cassiere, poi la fuga con 5mila euroHanno colpito un cassiere di venti anni con pugni e schiaffi, poi hanno portato via 5mila euro che erano all'interno della cassa. Rapina, ieri sera, in una sala slot di Brusciano ed ora i carabinieri ... ansa.it Si è svolta ieri, giovedì 16 aprile, l'assemblea di Confesercenti con riconferma di Monica Ciarapica alla Presidenza. Suo vice sarà Cesare Soldati. facebook Ieri ho avuto il piacere di accogliere alcuni amici che sono venuti a trovarmi al Parlamento Europeo. Questa mattina, poi, in Commissione per il Commercio Internazionale, per le votazioni, prima del rientro in Italia. x.com