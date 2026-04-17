Napoli la rapina con ostaggi in banca al Vomero | è caccia all' uomo per scovare i banditi

Nella giornata di ieri, almeno tre persone hanno messo a segno una rapina armata in una filiale bancaria nel quartiere Vomero di Napoli. Durante l'episodio, i rapinatori hanno preso in ostaggio alcuni dipendenti e clienti presenti al momento. Le forze dell'ordine sono immediatamente intervenute, dando il via a una vasta caccia all’uomo per identificare e catturare i responsabili dell’assalto. Attualmente, le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Caccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vomero a Napoli. I rapinatori dopo aver scassinato e portato via diverse decine di cassette di sicurezza si sono dileguati allontanandosi nelle fogne. 25 tra dipendenti e clienti sono stati tenuti in ostaggio dai banditi che avevano il volto coperto da maschere che alcuni hanno ricondotto al volto di attori cinematografici. Ancora da quantificare il bottino che potrebbe essere particolarmente ingente. Il contenuto è noto solo ai possessori. Diverse centinaia di clienti ieri sera si sono radunati davanti all'istituto di credito per avere notizie sui loro beni.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, la rapina con ostaggi in banca al Vomero: è caccia all'uomo per scovare i banditi Napoli, rapina in un supermercato: il momento dell'arresto dei due uomini armati Notizie correlate Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... Ieri in Campania: rapina in banca al Vomero, è ancora caccia ai banditiTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedi 16 aprile 2026. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi; Napoli, rapina in banca con ostaggi: liberati, poi i banditi fuggono; Rapina di Napoli: l'irruzione delle teste di cuoio; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Napoli, la rapina con ostaggi in banca al Vomero: è caccia all'uomo per scovare i banditiCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro ... ilmattino.it Come in un film. Rapina in banca a Napoli con 25 ostaggi e banditi in fuga passando per le fogneRapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. La banda composta presumibilmente da 5 persone aveva fatto irruzione in una filiale del Crédit Agricole al Vomero poco ... huffingtonpost.it Questo è l'interno della banca rapinata nella giornata di ieri,a Napoli - facebook.com facebook VIDEO NM - Napoli, il punto con Delia Paciello tra i tifosi all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno @PacielloDelia x.com