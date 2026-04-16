La dinamica della rapina in banca a Napoli i banditi avevano maschere da attori | il racconto degli ostaggi

Nella zona dell'Arenella a Napoli, si è verificata una rapina in una filiale bancaria. I banditi, che indossavano maschere simili a quelle degli attori, sono entrati e hanno preso alcuni clienti in ostaggio. I testimoni, intervistati, hanno descritto i momenti di tensione vissuti durante l'evento, che si è svolto nella sede di piazza Medaglie d'Oro. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e avviare le indagini.