Rapina in banca a Napoli ai banditi è bastato un cacciavite per aprire e svuotare 40 cassette di sicurezza

Nella mattinata del 16 aprile, una rapina si è verificata in una filiale bancaria di piazza Medaglie d’Oro a Napoli. I malviventi hanno utilizzato un cacciavite per aprire circa 40 cassette di sicurezza e portare via il contenuto. La polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora aver reso noti dettagli sui responsabili o sul materiale sottratto. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Sono circa 40 le cassette di sicurezza custodite nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli che sono state svuotate nella rapina del 16 aprile. I banditi sarebbero riusciti ad aprirle usando solo un cacciavite.🔗 Leggi su Fanpage.it Rapina in Diretta sull’Asse Mediano di Napoli | Scooter assaltano auto nel traffico Notizie correlate Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite"Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di... Clamorosa rapina in banca con ostaggi a Napoli, i banditi svuotano le cassette di sicurezz...AGI - Rapina in banca con ostaggi ieri a Napoli: i malviventi sfuggono alla cattura. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli: due chilometri sottoterra per irrompere nella banca - facebook.com facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com