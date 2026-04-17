Rapina in banca a Napoli una cliente svela che hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite

Una rapina si è verificata in una banca di Napoli, durante la quale una cliente ha riferito che i ladri hanno forzato le cassette di sicurezza utilizzando un cacciavite. La donna ha raccontato di aver assistito all’apertura delle cassette, che sono state aperte senza lasciare tracce evidenti di scasso con strumenti improvvisati. Gli investigatori stanno esaminando i filmati di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Lunghe file davanti alla filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, svaligiata da rapinatori armati nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. I clienti vogliono sapere se le loro cassette di sicurezza siano state aperte e razziate. “L’hanno aperta con il cacciavite”, racconta una di loro. Uno dei clienti presenti in banca e tenuto in ostaggio durante la rapina afferma che i banditi erano napoletani, “decisi ma quasi gentili” nei modi. Rapina a Napoli, clienti in fila davanti alla banca Cassette di sicurezza "aperte col cacciavite" Uno degli ostaggi: i rapinatori "erano napoletani" Rapina a Napoli, clienti in fila...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rapina in banca a Napoli, una cliente svela che "hanno aperto le cassette di sicurezza col cacciavite" Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Napoli, clienti nel panico davanti alla banca dopo le cassette di sicurezza violate: "Fateci entrare" Napoli, clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in bancaA Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Napoli, rapina in banca: ladri fuggiti attraverso le fogne; Rapina in banca a Napoli, caccia ai ladri. Liberati 25 ostaggi; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi. Caccia all'uomo dopo la rapina con ostaggi in banca a NapoliCaccia all'uomo alla ricerca dei banditi, almeno tre, che nella giornata di ieri, hanno compiuto una clamorosa rapina alla filiale della Credite Agricole di piazza Medaglie d'Oro nel quartiere del Vom ... ansa.it Napoli, rapina in banca al Vomero: le ultime notizie in diretta. Operai al lavoro per individuare il percorso dei banditi per la fugaIeri mattina, intorno alle 12, in tre con il volto coperto sono entrati nell'istituto di credito dall'ingresso principale dopo essere giunti sul posto - verosimilmente - a bordo di ... ilmattino.it «Dai dati che noi abbiamo avuto dalla Abc (municipalizzata del Comune di Napoli, ndr) che è intervenuta per capire bene il lavoro fatto nel sottosuolo, è stata veramente una rapina programmata da mesi, con grandissimi professionisti che hanno fatto un lavor facebook Napoli, rapina da film in banca al Vomero: ostaggi, cassette svuotate e clienti nel caos davanti alla filiale x.com