Un uomo è stato rapinato e sequestrato nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza. Quattro persone sono entrate nell’abitazione dell’ex senatore e imprenditore vicentino quando lui stava rientrando. I malviventi lo hanno tenuto prigioniero per circa un’ora prima di fuggire con alcuni oggetti di valore. Indagini sono state avviate dalle forze dell’ordine per identificare i responsabili.

L'ex senatore della Lega Alberto Filippi, imprenditore vicentino, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano (Vicenza) e lo hanno tenuto sequestrato per circa un'ora. L'episodio è avvenuto intorno alle ore 23.00 di ieri sera. I banditi, secondo le prime ricostruzioni, sono sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, hanno percosso Filippi mentre stava parcheggiando l'auto in garage e lo hanno portato all'interno dell'abitazione, dove c'erano la moglie e le figlie piccole. Qui i malviventi hanno preso l'imprenditore e lo hanno portato a forza in un'altra stanza, rubando orologi di pregio, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, e delle borse.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi nel Vicentino

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