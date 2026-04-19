Giovedì 16 aprile 2026, nel quartiere Vomero di Napoli, si è verificata una rapina presso una filiale del Crédit Agricole. I malviventi sono entrati, hanno svuotato circa quaranta cassette di sicurezza e sono fuggiti utilizzando i canali della rete fognaria. La scena è apparsa come quella di un film, con l’azione condotta con grande precisione. Al momento, le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un colpo di precisione millimetrica ha colpito la filiale del Crédit Agricole a Napoli, nel quartiere Vomero, giovedì 16 aprile 2026, quando dei criminali sono riusciti a fuggire attraverso i canali della rete fognaria dopo aver svuotato circa quaranta cassette di sicurezza. L’evento, che ha coinvolto venticinque ostaggi poi liberati e ha richiesto l’intervento delle squadre del Gis di Livorno, richiama in modo inquietante una metodica operazione avvenuta quarantasei anni fa a Lecco, dove una banda di professionisti utilizzò lo stesso identico schema per assaltare il caveau del Credito Italiano in piazza Garibaldi. Dalla pianificazione subacquea al bottino svanito nel sottosuolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina al Vomero: via fognaria e 40 cassette vuote, scena da film

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