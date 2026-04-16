Rapina al Vomero in stile casa di carta | nel mirino cassette di sicurezza preziose?

Una filiale bancaria nel quartiere Vomero è stata presa di mira da un gruppo armato durante una rapina. Secondo quanto riferito, i malviventi sarebbero entrati nel locale e avrebbero forzato le cassette di sicurezza presenti all’interno. La polizia sta conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e verificare se siano stati trafugati oggetti di valore. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali feriti o arresti.

Napoli. Paura al Vomero, dove una rapina in banca si è trasformata in un’operazione ad altissima tensione. Il colpo è stato messo a segno nella filiale Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, all’Arenella: almeno tre rapinatori armati hanno sequestrato circa 25 persone, poi liberate, prima di fuggire attraverso un varco nel pavimento, probabilmente collegato alle fogne. Ma oltre alla dinamica spettacolare, c’è un elemento chiave che può spiegare il vero obiettivo del commando: il bottino. Tutti gli indizi portano verso le cassette di sicurezza custodite nel caveau della filiale, uno dei servizi più rari e quindi più appetibili nel panorama bancario cittadino.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapina al Vomero in stile casa di carta: nel mirino cassette di sicurezza preziose? Notizie correlate Leggi anche: Alghero nel mirino di un rapinatore: serie di assalti con maschera da “La Casa di Carta”, indagini a tappeto. Terrore al Vomero, rapina in corso all’istituto di credito: rapinatori barricati con gli ostaggiRapina in atto nella tarda mattinata di oggi, 16 aprile, presso la filiale del Crédit Agricole situata in piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A NAPOLI - Rapina in banca in piazza Medaglie d’Oro, blitz dei militari: liberati tutti gli ostaggi; Duplice omicidio Pasho, condanna definitiva a 30 anni per Elona Kalesha: la Cassazione conferma. Rapina in banca a Napoli: malviventi barricati e ostaggi liberati dopo momenti di tensioneRapina in banca a Napoli: colpo al Vomero in una filiale Credit Agricole, con malviventi barricati all’interno e intervento immediato di carabinieri e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’a ... notizie.it Rapina in banca, ostaggi liberati: in arrivo le teste di cuoio ma la banda del buco potrebbe essere già fuggitaGrande paura all'Arenella in piazza Medaglie D'oro al Vomero per la rapina con ostaggi nell’istituto bancario Credit Agricole. I malviventi si sono barricati all'interno della banca con 25 ostaggi per ... napolitoday.it Rapina in banca in corso a Napoli, nella centrale piazza Arenella, dove una banda di rapinatori, nella tarda mattinata di oggi ha assaltato la filiale dell'istituto del Credit Agricole. All'interno c'erano 25 ostaggi, che sono stati tutti liberati dai rapinatori, qualche or - facebook.com facebook Modugno, rapina con sparatoria in un'azienda sulla statale 98: ferito il titolare - News x.com