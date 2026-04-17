Le tute blu i volti mascherati le cassette di sicurezza e l' assedio dei clienti | cosa sappiamo sulla rapina in banca al Vomero

Tre uomini con i volti coperti hanno fatto irruzione in una banca nel quartiere Arenella, al Vomero. Durante l’assalto, hanno minacciato i presenti e hanno prelevato cassette di sicurezza. L’episodio ha causato panico tra i clienti e i dipendenti, che hanno cercato di mettersi in salvo. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a identificare i responsabili.

Il terrore arriva all'improvviso e ha i corpi e i volti mascherati di tre uomini che fanno irruzione in una banca del quartiere Arenella. Sono da poco passate le undici di ieri mattina quando.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Le tute blu, i volti mascherati, le cassette di sicurezza e l'assedio dei clienti: cosa sappiamo sulla rapina in banca al Vomero Notizie correlate La protesta dei clienti della banca rapinata: "Quali cassette di sicurezza sono state rubate?"Tensione a piazza Medaglie d'Oro dopo la rapina con ostaggi di oggi al Credit Agricole. Leggi anche: Rapina al Vomero in stile casa di carta: nel mirino cassette di sicurezza preziose? Altri aggiornamenti Napoli, garagisti nei guai al Vomero: le auto affidate dai clienti in sosta sulle strisce bluOltre il danno, la beffa. È accaduto a diversi automobilisti che si sono trovati nella necessità di parcheggiare in zona Vomero. Il danno è quello economico, pagare un posto auto in un parcheggio dove ... ilmattino.it Vomero, garage occupano strisce blu con auto dei clienti per costringere al parcheggio a 10 euro l’oraDue autorimesse in via Doria e via Pascariello, vicino piazza degli Artisti, occupavano la mattina le strisce blu con le auto dei clienti abbonati, per non far trovare posto e costringere gli ... fanpage.it