Napoli rapina in banca al Vomero | criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d' Oro - VIDEO

Nel quartiere del Vomero a Napoli, si è verificata una rapina in una banca di piazza Medaglie d’Oro. Durante l’evento, i criminali si sono barricati all’interno della filiale e hanno preso degli ostaggi. Immediatamente, le forze dell’ordine hanno circondato l’edificio per bloccare l’accesso e contenere la situazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno gestendo la vicenda.

L’area è stata immediatamente isolata: i carabinieri hanno cinturato l’edificio che ospita la banca, mentre gli investigatori stanno cercando di stabilire un contatto con i rapinatori per capire le loro intenzioni Rapina in corso alla filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel cuor.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, rapina in banca al Vomero: criminali barricati con ostaggi nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro - VIDEO Notizie correlate Rapina in banca al Vomero: criminali si barricano dentro, carabinieri sul postoRapina nella Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro, al Vomero, zona collinare di Napoli; sul posto i carabinieri, i criminali si sono barricati... Carriere in banca: Crédit Agricole assume categorie protette al NordCrédit Agricole apre le porte a chi appartiene alle categorie protette per posizioni di Junior Client Advisor in Lombardia, Emilia Romagna e Friuli...