Durante una rapina in banca a Napoli, gli ostaggi hanno raccontato di aver percepito i rapinatori come persone gentili, ma allo stesso tempo inquietanti e visibilmente affannate. I testimoni hanno descritto momenti di tensione, con i malviventi che si sono mantenuti calmi durante l’azione, ma apparivano nervosi e agitati. La scena si è svolta in modo rapido, lasciando gli ostaggi sotto shock per quanto accaduto.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ieri, una rapina avvenuta in una banca nel quartiere Arenella di Napoli ha lasciato gli ostaggi in uno stato di panico. Per circa un’ora, circa venti persone, tra cui clienti e dipendenti, sono rimaste rinchiuse all’interno della filiale, costrette a subire una situazione di forte tensione. Un testimone, intervistato da Il Corriere, ha descritto il clima di incertezza che ha caratterizzato quei momenti: “Ci hanno fatto stare in una stanza al piano superiore e poi ci hanno detto di scendere di nuovo. Erano napoletani e nei modi sono stati decisi ma quasi gentili.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapina a Napoli: ostaggi descrivono i rapinatori come gentili ma inquietanti e affannati.

Napoli, rapina al supermercato: pistola contro la cassiera, ma i clienti continuano a fare la spesa

Notizie correlate

Napoli, rapina al Vomero: ostaggi liberati, rapinatori ancora dentro la bancaTempo di lettura: < 1 minutoAggiornamenti sulla rapina in corso nella filiale Credit Agricole di Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero.

Napoli, rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella: liberate 25 persone, rapinatori barricati all’interno | VIDEOMomenti di terrore in piazza Medaglie d’Oro, i carabinieri hanno sfondato le vetrate con un ariete.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Vita in diretta 2025/26 - Rapina a Napoli: 25 ostaggi liberati, in diretta la conclusione del blitz - 16/04/2026 - Video; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina in banca: i carabinieri liberano gli ostaggi; Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo.

Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it

Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it

Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com

Il racconto di un ostaggio della rapina in banca al Vomero: «Ci hanno detto che ci avrebbero uccisi se fossero entrati i carabinieri» - facebook.com facebook