Napoli rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella | liberate 25 persone rapinatori barricati all’interno | VIDEO

A Napoli, nella zona dell’Arenella, si è verificata una rapina presso una filiale della banca Credit Agricole, durante la quale alcuni rapinatori si sono barricati all’interno dell’edificio. Durante l’evento, sono state prese in ostaggio 25 persone che sono state successivamente liberate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto irruzione sfondando le vetrate con un ariete, in un tentativo di sbloccare la situazione.

Momenti di terrore in piazza Medaglie d’Oro, i carabinieri hanno sfondato le vetrate con un ariete. Sei persone soccorse sul posto e trattative in corso “Assurdo, stiamo contrattando con dei criminali, vogliamo offrirgli anche il caffè?”. Una reazione fra le tante ma che riflette l’atmosfera che si respira tra i presenti sul posto nel quartiere Arenella di Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi un gruppo armato ha fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro prendendo in ostaggio 25 persone tra clienti, impiegati e il direttore. L’assalto è scattato intorno alle 12, i malviventi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero fatto ingresso armati e con il volto coperto, costringendo i presenti a radunarsi in una stanza.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Napoli, rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella: liberate 25 persone, rapinatori barricati all’interno | VIDEO Notizie correlate Napoli, Arenella: rapina alla Credit Agricole. Criminali bloccati in banca. Ostaggi liberati. Video in direttaLa rapina è in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro zona Arenella. Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I videoÈ in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Pitti Immagine, confermato Antonio De Matteis presidente: nuovo cda per il triennio 2026-2028; GIOCO D’AZZARDO DIFFUSO TRA I MINORI; Il Paradiso delle Signore puntata dedicata a Totò. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it Napoli – Rapina al Crédit Agricole: 25 ostaggi liberati, i rapinatori potrebbero essere fuggitiA breve l'irruzione delle Forze dell'ordine all'interno dell'Istituto NAPOLI - Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in p ... etrurianews.it I carabinieri avrebbero trovato una breccia nei pressi della Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella, a Napoli, dove stamattina una banda di almeno 3-4 rapinatori armati avrebbe fatto irruzione, prendendo in ostaggio circa 25 ostaggi, poi tutti lib facebook Banco Bpm, vince la lista del cda: a Crédit Agricole quattro posti nel board. L'Ad Giuseppe Castagna a Class CNBC sul ruolo della banca francese, primo azionista dell'istituto milanese con oltre il 22% del capitale: "Sta continuando a crescere, lo ha dichiarato x.com