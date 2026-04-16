Napoli rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella | liberate 25 persone rapinatori barricati all’interno | VIDEO

Da ildifforme.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, nella zona dell’Arenella, si è verificata una rapina presso una filiale della banca Credit Agricole, durante la quale alcuni rapinatori si sono barricati all’interno dell’edificio. Durante l’evento, sono state prese in ostaggio 25 persone che sono state successivamente liberate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fatto irruzione sfondando le vetrate con un ariete, in un tentativo di sbloccare la situazione.

Momenti di terrore in piazza Medaglie d’Oro, i carabinieri hanno sfondato le vetrate con un ariete. Sei persone soccorse sul posto e trattative in corso “Assurdo, stiamo contrattando con dei criminali, vogliamo offrirgli anche il caffè?”. Una reazione fra le tante ma che riflette l’atmosfera che si respira tra i presenti sul posto nel quartiere Arenella di Napoli, dove nella tarda mattinata di oggi un gruppo armato ha fatto irruzione nella filiale della banca Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro prendendo in ostaggio 25 persone tra clienti, impiegati e il direttore. L’assalto è scattato intorno alle 12, i malviventi, secondo una prima ricostruzione, avrebbero fatto ingresso armati e con il volto coperto, costringendo i presenti a radunarsi in una stanza.🔗 Leggi su Ildifforme.it

napoli rapina con ostaggi alla credit agricole dell8217arenella liberate 25 persone rapinatori barricati all8217interno video
© Ildifforme.it - Napoli, rapina con ostaggi alla Credit Agricole dell’Arenella: liberate 25 persone, rapinatori barricati all’interno | VIDEO

Notizie correlate

Napoli, Arenella: rapina alla Credit Agricole. Criminali bloccati in banca. Ostaggi liberati. Video in direttaLa rapina è in corso nella Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro zona Arenella.

Napoli, paura in piazza Medaglie d’Oro: rapinatori barricati nel Crédit Agricole, liberati gli ostaggi – I videoÈ in corso un massiccio intervento dei carabinieri in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, per una rapina all’interno dell’istituto Crédit Agricole.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Dispositivi spia in banca per rubare le credenziali dei correntisti, arrestato a Napoli; Pitti Immagine, confermato Antonio De Matteis presidente: nuovo cda per il triennio 2026-2028; GIOCO D’AZZARDO DIFFUSO TRA I MINORI; Il Paradiso delle Signore puntata dedicata a Totò.

credit agricole napoli rapina con ostaggiRapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi dopo intervento dei carabinieri ... virgilio.it

credit agricole napoli rapina con ostaggiNapoli – Rapina al Crédit Agricole: 25 ostaggi liberati, i rapinatori potrebbero essere fuggitiA breve l'irruzione delle Forze dell'ordine all'interno dell'Istituto NAPOLI - Rapina a Napoli nella mattina del 16 aprile presso la banca Credit Agricole in p ... etrurianews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.