A Napoli, si è registrata una rapina in pieno giorno durante la quale alcuni uomini armati si sono travestiti da attori. Durante l’evento, i rapinatori hanno offerto acqua agli ostaggi, gesto che ha attirato l’attenzione. La polizia sta indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire i momenti e le modalità dell’azione criminosa. Sul posto sono state raccolte testimonianze e si stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

"> Rapina a Napoli: un colpo audace in pieno giorno. E’ scoppiato un vero e proprio caso a livello nazionale in seguito alla rapina avvenuta nel cuore di Napoli, precisamente all’interno di una banca in Piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Arenella. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate nelle ricerche dei rapinatori che hanno messo a segno questo colpo eccezionale. Un colpo degno di un film. La scena ricorda le trame avvincenti di famose serie come “La casa di carta”. Ciò che è accaduto, però, è purtroppo il frutto di un crimine reale. E non si parla solo di un furto, ma di un evento che ha messo in crisi diversi clienti, costretti a vedere scomparire in pochi istanti risparmi, gioielli di famiglia e ricordi preziosi.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rapina a Napoli: ladri travestiti da attori offrono acqua agli ostaggi in un gesto sorprendente.

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