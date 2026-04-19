Rapina a Napoli il nodo risarcimenti | pochi euro ai clienti beffati Dovranno dimostrare cosa c' era nelle cassette

A Napoli, i clienti della filiale numero 10 della banca Credit Agricole sono in attesa di chiarimenti riguardo ai risarcimenti dopo una rapina avvenuta nella sede di piazza Medaglie d’Oro. La situazione riguarda soprattutto chi aveva cassette di sicurezza e ora deve dimostrare cosa contenevano per poter ricevere eventuali indennizzi. La tensione tra i correntisti resta alta mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità e della banca stessa.

NAPOLI - Un’attesa carica di tensione. Restano cn il fiato sospeso i correntisti della filiale numero 10 della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro titolari delle cassette di sicurezza trafugate nella giornata di giovedì, quando il quartiere Arenella si è trasformato in un set da film in stile Chicago anni ’20. Il motivo dell’apprensione è legato al danno subìto da chi si è visto razziare i propri beni custoditi nel caveau. E le preoccupazioni sono legittime: in tanti dovranno adesso imbarcarsi in un’azione (che rischia di diventare anche legale) per ottenere i dovuti risarcimenti. La normativa Vediamo cosa prevede la legge. La normativa...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Rapina a Napoli, il nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati. Dovranno dimostrare cosa c'era nelle cassette Napoli, rapina al supermercato: pistola contro la cassiera, ma i clienti continuano a fare la spesa Notizie correlate Leggi anche: Rapina in banca a Napoli, nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati Napoli, clienti in fila dopo la rapina alle cassette di sicurezza in bancaA Napoli si sono formate lunghe file di clienti davanti alla filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, per ottenere informazioni sulle... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La rapina da film in una banca di Napoli; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere; Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna. Rapina in banca a Napoli, il piano (quasi) perfetto dei ladri: il tunnel, il palo e l'esplosivo. Scassinate con un cacciavite solo le cassette non blindateIl colpo da film andato in scena a Napoli, ai danni della filiale Crédit Agricole di Piazza Medaglie d’Oro, è frutto di un lavoro di studio lungo mesi. Con l'aiuto di ... leggo.it Rapina a Napoli, il nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati. Dovranno dimostrare cosa c'era nelle cassetteNAPOLI - Un’attesa carica di tensione. Restano cn il fiato sospeso i correntisti della filiale numero 10 della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro titolari delle cassette ... ilmessaggero.it Sono circa 40 le cassette di sicurezza custodite nella filiale del Crédit Agricole di piazza Medaglie d’Oro a Napoli che sono state svuotate nella rapina del 16 aprile. I banditi sarebbero riusciti ad aprirle usando solo un cacciavite - facebook.com facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com