Rapina a Napoli il nodo risarcimenti | pochi euro ai clienti beffati Dovranno dimostrare cosa c' era nelle cassette

Da ilmessaggero.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i clienti della filiale numero 10 della banca Credit Agricole sono in attesa di chiarimenti riguardo ai risarcimenti dopo una rapina avvenuta nella sede di piazza Medaglie d’Oro. La situazione riguarda soprattutto chi aveva cassette di sicurezza e ora deve dimostrare cosa contenevano per poter ricevere eventuali indennizzi. La tensione tra i correntisti resta alta mentre si aspettano aggiornamenti ufficiali da parte delle autorità e della banca stessa.

NAPOLI - Un’attesa carica di tensione. Restano cn il fiato sospeso i correntisti della filiale numero 10 della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro titolari delle cassette di sicurezza trafugate nella giornata di giovedì, quando il quartiere Arenella si è trasformato in un set da film in stile Chicago anni ’20. Il motivo dell’apprensione è legato al danno subìto da chi si è visto razziare i propri beni custoditi nel caveau. E le preoccupazioni sono legittime: in tanti dovranno adesso imbarcarsi in un’azione (che rischia di diventare anche legale) per ottenere i dovuti risarcimenti. La normativa Vediamo cosa prevede la legge. La normativa...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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