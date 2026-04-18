Rapina in banca a Napoli nodo risarcimenti | pochi euro ai clienti beffati

Un episodio di rapina si è verificato in una banca di Napoli, coinvolgendo clienti che avevano affittato cassette di sicurezza presso la filiale. Al momento, i clienti sono ancora in attesa di ricevere eventuali risarcimenti, ma le somme messe a disposizione risultano molto basse rispetto ai danni subiti. La situazione ha creato tensione tra i correntisti, alcuni dei quali sono rimasti con il fiato sospeso.

Un’attesa carica di tensione. Restano cn il fiato sospeso i correntisti della filiale numero 10 della Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro titolari delle cassette di sicurezza trafugate nella giornata di giovedì, quando il quartiere Arenella si è trasformato in un set da film in stile Chicago anni ’20. Il motivo dell’apprensione è legato al danno subìto da chi si è visto razziare i propri beni custoditi nel caveau. E le preoccupazioni sono legittime: in tanti dovranno adesso imbarcarsi in un’azione (che rischia di diventare anche legale) per ottenere i dovuti risarcimenti.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rapina in banca a Napoli, nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati Furto bancomat a Casalnuovo, un altro video dei ladri in azione Notizie correlate Rapina in banca a Napoli: clienti ancora all’interno, tre malori durante l’assaltoÈ in corso un intervento dei Carabinieri in Piazzale Medaglie d’Oro, al Vomero, all’interno di una filiale del Credit Agricole. Rapina in banca a Napoli, le voci dei clienti: "Si entrava come in un supermercato"“In questa banca si entra con la stessa semplicità di un supermercato e non credevo che con quell’assedio di forze di polizia i ladri riuscissero a... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video; Napoli, rapina in banca con 25 ostaggi: caccia alla 'banda del buco'. Al vaglio immagini telecamere. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell’Arenella. C’è chi parla del “terno della banca” facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com