La squadra di Verona è stata sconfitta in tre set dalla Cucine Lube, davanti a circa quattromila tifosi presenti sugli spalti. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-0, con giocatori come Loeppky e Bottolo protagonisti dell’incontro. La vittoria permette alla formazione di avanzare alla finale scudetto contro Perugia. La sfida finale si giocherà nelle prossime settimane.

CUCINE LUBE 3 RANA VERONA 0 CUCINE LUBE: Gargiulo 4, Loeppky 15, Boninfante 3, Nikolov 13, Podrascanin 5, Bottolo 12, Balaso (L), Orduna, Kukartsev, Duflos-Rossi.N.E. D’heer, Bisotto, Hfaiedh, Tenorio. All. Medei. RANA VERONA: Zingel 8, Keita 15, Christenson 3, Vitelli, Darlan 3, Mozic 4, Staforini (L), D’Amico, Sani 9, Nedeljkovic 3, Glatz, Planinsic. N.E. Valbusa, Bonisoli. All. Soli. Arbitri: Cesare (Roma) e Zanussi (Tv). Parziali: 25-23 (25’), 25-19 (27’), 25-20 (25’). Note: spettatori 4.153; Lube battute sbagliate 14, ace 6, muri 11, ricezione 36% (perfetta 15%), attacco 56%; Rana bs 17, ace 7, muri 6, 32% (12%), 53%. Una Lube...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Rana Verona annichilita in tre set, apoteosi davanti a quattromila tifosi. Ora la finale scudetto con Perugia

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