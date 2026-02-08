Rana Verona domina Perugia e vola in finale di Coppa Italia

Si conclude con un netto 3-0 la semifinale di Coppa Italia tra Verona e Perugia. I padroni di casa del Rana Verona dominano dall’inizio alla fine, conquistando così il secondo passaggio consecutivo in finale. La squadra mostra compattezza e lucidità, lasciando poco spazio agli avversari e portando a casa una vittoria convincente.

Rana Verona conquista per il secondo anno consecutivo l'accesso alla finale della Del Monte Coppa Italia, imponendosi con un netto 3-0 su Perugia al termine di una semifinale interpretata con solidità e grande lucidità. Una prova completa, costruita su un muro efficace e su una gestione ordinata.

