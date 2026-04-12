Sogno e rammarico Rana Verona rimontata dalla Lube perde al tie-break

Ieri sera al Pala Agsm Aim si è disputata Gara 3 delle semifinali dei playoff scudetto tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, davanti a un pubblico numeroso. La partita si è conclusa con la vittoria della Lube al tie-break, dopo che Rana Verona aveva iniziato bene, ma è stata rimontata nel corso dell'incontro. La sfida ha avuto momenti di grande tensione e cambi di fronte, portando le due squadre a un finale vibrante.

Il pubblico delle grandi occasioni ha riempito il Pala Agsm Aim ieri, 11 aprile, per assistere a una sfida infinita tra Rana Verona e Cucine Lube Civitanova, valida come Gara 3 delle semifinali dei playoff scudetto. In un'atmosfera incandescente, la squadra di casa ha accarezzato il sogno di.🔗 Leggi su Veronasera.it Lube vince al tie-break contro Varsavia in Champions League, Nikolov eletto MVPUna serata di alto livello nella CEV Champions League vede la Cucine Lube Civitanova consolidare la posizione di vetta nella pool E, conquistando... Champions: in Francia primo ko per la Lube. A Montpellier rimonta, poi spreca tutto al tie-breakMontpellier Hsc Vb-Cucine Lube Civitanova 3-2 (29-27, 25-22, 14-25, 18-25, 16-14) Nella battaglia di Montpellier cade per la prima volta in Champions...