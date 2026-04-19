Questa notte, un ramo di un pino domestico è crollato nel giardino di una scuola a Firenze, mentre l’area era vuota e senza attività. L’episodio è avvenuto nel quartiere di Campo di Marte, precisamente nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano. Dopo l’incidente, è stata disposta l’abbattimento dell’intero albero. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita.

Firenze, 19 aprile 2026 – Questa notte è caduto un ramo da un pino domestico (Pinus pinea) nel giardino della scuola Santa Maria a Coverciano, a Campo di Marte, mentre la scuola e il giardino erano chiusi e vuoti. Il ramo è crollato da una pianta con un tronco di 58 centimetri e con altezza 11-15 metri. Sul posto sono intervenuti subito i tecnici della direzione Ambiente e i vigili del fuoco per la rimozione del ramo. La pianta risulta in classe di pericolosità C ( moderata ), e durante l’ultimo controllo eseguito dal professionista incaricato il il 21 luglio scorso, non era stato disposto nessun intervento di potatura, con prossimo controllo previsto il 21 luglio 2026.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ramo crolla nel giardino della scuola: l’albero ora sarà abbattuto

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