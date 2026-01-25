Grosso ramo pericolante in viale Trastevere il Comune lo rimuove | L' albero non sarà abbattuto

Un ramo di grandi dimensioni, pericolante e situato in viale Trastevere, ha richiesto l’intervento delle autorità locali. Il Dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma ha provveduto alla rimozione del ramo danneggiato, garantendo la sicurezza pubblica. L’albero, tuttavia, non sarà abbattuto, mantenendo così il suo ruolo nel patrimonio arboreo della zona.

Un grosso ramo danneggiato e diventato pericoloso per la sicurezza pubblica ha richiesto l'intervento del Dipartimento Tutela ambientale del Comune di Roma nella giornata di sabato 24 gennaio in viale Trastevere.

