L’udinese Matteo De Sabbata torna al Rally Fvg | Riparto dalla gara di casa

L’udinese Matteo De Sabbata tornerà a gareggiare al Rally del Friuli Venezia Giulia, che si terrà a Manzano nei giorni 1 e 2 maggio. Il pilota, nato nel 1982, prenderà parte all’evento al suo esordio stagionale e affronterà la gara denominata Alpi Orientali. Questa competizione rappresenta un ritorno per De Sabbata, che corre nella regione di casa.

Matteo De Sabbata torna al Rally del Friuli Venezia Giulia. Il pilota udinese, classe 1982, sarà al via dell’Alpi Orientali, in programma venerdì 1 e sabato 2 maggio a Manzano, per quello che rappresenta il suo esordio stagionale.Il driver gareggerà con una Skoda Fabia Rs del team Bc Vision di.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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