Cirò Marina raid vandalico al parco giochi | fiamme su scivoli e libri per bambini distrutti Indagini in corso

Un incendio doloso ha colpito il parco giochi di Cirò Marina, distruggendo scivoli e bruciando libri destinati ai bambini. Le fiamme hanno causato danni ingenti e lasciato la zona piena di detriti carbonizzati. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza per identificare i responsabili.

Cirò Marina, un parco giochi distrutto e libri bruciati: un atto di vandalismo sconvolge la comunità. Un raid vandalico ha sconvolto la comunità di Cirò Marina, in Calabria, danneggiando gravemente un parco giochi comunale e distruggendo libri destinati ai bambini. L'episodio, avvenuto nelle scorse ore, ha suscitato forte condanna da parte dell'amministrazione locale e ha dato il via a un'indagine della Polizia Locale per identificare i responsabili. L'atto, che ha visto l'incendio di scivoli e l'abbattimento di altalene, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul crescente disagio sociale nella zona. Vandalismo al parco di Cirò Marina: scivoli bruciati e altalene divelte. Il Comune condanna il gesto, indagini della Polizia Locale in corso. Atti vandalici a Cirò Marina, danneggiata la scuola media Filottete. Atti vandalici nella nottata tra ieri, mercoledì, e stamattina nella scuola media Filottete a Cirò Marina. Ignoti si sono introdotti nell'edificio di via ...