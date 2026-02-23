Ragazzo scomparso da otto giorni | ricerche in corso l' appello del sindaco

Andrea Vetrugno scompare da otto giorni a San Pancrazio Salentino, dove è stato visto l’ultima volta il 15 febbraio. La sua assenza preoccupa familiari e amici, che hanno segnalato la sua scomparsa alle autorità. Le ricerche si concentrano nelle zone circostanti, con l’aiuto di volontari e forze dell’ordine. La famiglia chiede a chi abbia informazioni di contattare immediatamente le autorità. La sparizione di Andrea resta un mistero ancora da risolvere.

Andrea Vetrugno, di San Pancrazio Salentino, è stato visto per l'ultima volta lo scorso 15 febbraio. Indossava un pantalone nero e una felpa nera SAN PANCRAZIO SALENTINO – Da otto giorni non si hanno notizie di lui. C'è apprensione per la sorta di Andrea Vetrugno, un ragazzo di San Pancrazio Salentino visto per l'ultima volta lo scorso 15 febbraio. Le forze dell'ordine hanno attivato le ricerche a seguito di una denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Vetrugno è alto 165 centimetri L'ultima volta in cui è stato visto, indossava un pantalone nero e una felpa nera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

