Ragazzo scompare per ore l' allarme dei familiari e la mobilitazione | ritrovato in piena notte

Nella serata di sabato 18 aprile a Cerveno, un ragazzo di 26 anni si è allontanato da casa senza avvisare i familiari, scatenando l’allarme. Le ricerche sono state avviate immediatamente e si sono protratte nelle ore successive. In piena notte, il giovane è stato ritrovato e affidato alle cure delle autorità. La scomparsa ha coinvolto le forze dell’ordine e i soccorritori, che hanno collaborato per rintracciarlo.

Le ricerche sono scattate nella serata di sabato 18 aprile a Cerveno per un giovane di 26 anni che si era allontanato da casa senza dare notizie ai familiari. Secondo quanto ricostruito, nel pomeriggio il ragazzo era uscito per una passeggiata, dirigendosi verso i monti di Astrio senza informare.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Salerno, donna scompare dall’ospedale: l'allarme dei familiari e l'intervento lampo della polizia, ritrovataÈ stata ritrovata e messa in salvo un’anziana di 81 anni che si era allontanata dall’ospedale di Salerno. Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ragazzo scompare per ore, l'allarme dei familiari e la mobilitazione: ritrovato in piena notte - BresciaToday; Esce dal lavoro per comprare un panino e scompare nel nulla. Genitori e amici in ansia per Nicolò -; Siracusa, turista minorenne si allontana per fare il bagno e scompare: in corso da ore le ricerche; Minorenne va a fare il bagno e scompare - POP. Ragazzo scomparso a Mezzago, ricerche senza sosta anche lungo l’AddaMEZZAGO - Ore di forte preoccupazione a Mezzago per la scomparsa di Fabio Locatelli, di cui non si hanno più notizie da venerdì 10 aprile. Il giovane si è ... mbnews.it Ricerche in corso per un ragazzo sui monti di CervenoOre di angoscia a Cerveno, con l'avvio questa sera della ricerca di un giovane, scomparso sui monti di Astrio. Il ragazzo, un 26enne del posto, si è allontanato da casa con la sua auto dopo aver ... giornaledibrescia.it AGGIORNAMENTO: Ragazzo scomparso in mare a #Noto, le ricerche riprenderanno domani mattina alle 7 facebook