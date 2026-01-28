Goro pescatore disperso in mare | ricerche in corso tra vento forte e mare agitato

Le ricerche sono ancora in corso per trovare il pescatore disperso in mare a Goro. Da ieri sera, le squadre di soccorso cercano tra onde alte e vento forte un uomo di 46 anni. La zona è sotto stretta osservazione, mentre le condizioni meteo complicano le operazioni. La comunità aspetta notizie, sperando in un esito positivo.

Ore di apprensione sul litorale. Le operazioni di soccorso sono una corsa contro il tempo Ore di apprensione sul litorale ferrarese, dove un uomo di 46 anni residente a Goro risulta disperso in mare dalla notte scorsa. Si tratta di Bruno Osti, uscito con la propria imbarcazione da pesca, un natante di circa sei metri, per recuperare le reti, senza però fare ritorno. La barca è stata ritrovata, ma dell'uomo ancora non c'è traccia. L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino, quando familiari e conoscenti, non vedendolo rientrare, hanno dato l’allerta. Le operazioni di ricerca sono partite dopo l’alba e sono coordinate dalla Capitaneria di Porto, con il coinvolgimento dell’ufficio marittimo di Porto Garibaldi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Goro si sveglia con il cuore in gola.

