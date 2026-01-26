Una sparatoria avvenuta a Milano ha causato la morte di un ragazzo di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che ha sconvolto la comunità locale. La vicenda evidenzia ancora una volta le problematiche legate alla sicurezza urbana.

Tragedia a Milano. Un ragazzo di 20 anni è morto nel corso di una sparatoria. Sul posto è intervenuto il personale sanitario ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni la sparatoria è avvenuta nel tardo pomeriggio di lunedì 26 gennaio in via Giuseppe Impastato, a due passi dalla fermata della metropolitana di San Donato. Le autorità investigative stanno cercando di chiarire la dinamica esatta dei fatti. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'auto medica e due ambulanze, ma per il ferito, un ragazzo di 20 anni, non c'era più nulla da fare.🔗 Leggi su Today.it

Una sparatoria si è verificata nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio a Milano, causando la morte di un giovane di 20 anni.

Una sparatoria si è verificata oggi a Milano, in via Giuseppe Impastato, provocando la morte di un ragazzo di 20 anni.

Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 20 anni in via Giuseppe ImpastatoUn ragazzo di 20 anni è morto oggi, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato a Milano. Il giovane sarebbe stato ucciso nel corso di una sparatoria. Sul posto i mezzi del 118 e ... ilmessaggero.it

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

