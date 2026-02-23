UNICEF 4 anni di guerra in Ucraina | un ragazzo di 17 anni ucciso a Sumy e quattro bambini feriti a Kiev

Un attacco aereo ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni a Sumy e ha ferito quattro bambini a Kiev, evidenziando la brutalità del conflitto in Ucraina. Le esplosioni hanno colpito civili innocenti, lasciando dietro di sé dolore e distruzione tra i più giovani. Le notizie arrivano da zone già segnate dalla guerra da quattro anni, dove la violenza continua a mietere vittime tra la popolazione civile. La situazione rimane critica nelle aree colpite.

L'attacco aereo colpisce civili: dolore e feriti tra i più giovani nelle città ucraine. 23 febbraio 2026 – Abbiamo ricevuto notizie strazianti di un ragazzo di 17 anni ucciso a Sumy e di quattro bambini rimasti feriti a Kiev durante gli attacchi avvenuti due notti fa. Il bilancio delle vittime tra i bambiniaumenta mentre la guerra entra nel suo quinto anno. È necessario porre fine agli attacchi brutali e insensati contro i civili. È necessario proteggere ogni bambino.

Ucraina, Unicef: “In 4 anni di guerra sfollato un terzo dei bambini. Oltre 3.200 sono stati uccisi o feriti”L’Unicef ha annunciato che in quattro anni di guerra in Ucraina un terzo dei bambini è stato costretto a lasciare le proprie case.

