Perde il controllo del monopattino e cade | morto un ragazzo di 21 anni

Un ragazzo di 21 anni ha perso la vita dopo essere caduto dal monopattino che guidava. La causa dell’incidente è stata una perdita di controllo improvvisa, probabilmente dovuta a una superficie sconnessa. La scena si è svolta in una strada urbana, dove il giovane è stato soccorso immediatamente. Nonostante i tentativi di rianimarlo, le ferite riportate erano troppo gravi. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i dettagli dell’incidente.

Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi. È morto il ragazzo di 21 anni che nella mattinata di martedì 24 febbraio è caduto dal suo monopattino. L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco prima delle 7, a Nova Milanese. Il giovane, a bordo del suo monopattino, stava percorrendo la via Garibaldi quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sono stati allertati subito i soccorsi. Il giovane è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza dove, poco dopo, è spirato. Sulla dinamica dell’incidente stanno indagando i carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nova Milanese, perde all’improvviso il controllo del monopattino: morto 21enneUn giovane di 21 anni ha perso il controllo del monopattino e è caduto, provocando la sua morte.

Cade in monopattino, ferito un ragazzo di 22 anniUn ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo aver perso il controllo del monopattino e caduto a terra.

Temi più discussi: Perde il controllo della moto per evitare un'auto, morto 18enne; Incidente in autostrada: automobilista perde il controllo del mezzo, si ribalta e finisce al centro dello spartitraffico; Maracalagonis, perde il controllo della moto e precipita nel fossato: è gravissimo; Perde il controllo del furgone sulla SS47 e si schianta: conducente portato in ospedale.

Camionista perde il controllo del tir sull'autostrada A4 e si schianta nel fossato: elitrasportato in ospedaleAIELLO DEL FRIULI (UDINE) - Si schianta con il Tir e vola fuoristrada: camionista elitrasportato in ospedale. Momenti di apprensione nel pomeriggio ... msn.com

Perde il controllo dell’auto e si ribalta. L’incidente è avvenuto questa mattina lungo la strada Tuscanese all’altezza del chilometro 4,300. Per cause in corso d’accertamento un’auto, che proveniva da Tuscania e che aveva al seguito un rimor ... civonline.it

Camionista perde il controllo del Tir sull'autostrada A4 e si schianta nel fossato: elitrasportato in ospedale - facebook.com facebook

Sassari, perde il controllo dell’auto e si schianta sui cartelli pubblicitari: un ferito x.com