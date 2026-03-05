Cocaina e bilancini in casa 41enne teatina arrestata grazie a una segnalazione anonima sull' app della polizia

Una donna di 41 anni di teatina è stata arrestata grazie a una segnalazione anonima ricevuta tramite l'app “YouPol” della polizia di Stato. La donna aveva in casa cocaina e bilancini, e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato al suo arresto. Nei giorni scorsi, a Lanciano, un caso analogo aveva portato a un'operazione simile.

Come già accaduto nei giorni scorsi a Lanciano, è stata una segnalazione anonima arrivata sull'app “YouPol” della polizia di Stato a consentire di individuare e arrestare una donna accusata di spaccio. L'applicazione, infatti, consente di inviare segnalazioni in tempo reale, anche in forma anonima. Ed è quello che è accaduto a Chieti quando, proprio a seguito di un messaggio arrivato con questa modalità, gli agenti della questura teatina hanno avviato servizi mirati di osservazione di quanto indicato dal segnalatore anonimo. Così, nel pomeriggio di mercoledì 4 marzo, è stata arrestata una donna di 41 anni colta in flagranza di reato: deve rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Denuncia per spaccio nel quartiere Santa Rita grazie alla segnalazione anonima di un cittadinoLa segnalazione anonima di un cittadino fa scattare l'intervento della polizia nel quartiere Santa Rita, a Lanciano.

