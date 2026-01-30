Cocaina pronta per lo spaccio blitz della Polizia | arrestato 26enne

La Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 26 anni a San Martino Valle Caudina. Durante un blitz, gli agenti hanno scoperto cocaina pronta per essere venduta. Vincenzo Hedhili Amin, originario di Montesarchio, è stato fermato e portato in commissariato. La droga era nascosta e pronta per lo spaccio. Un altro passo avanti nella lotta contro la droga nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato del Commissariato di Cervinara ha tratto in arresto, nel comune di San Martino Valle Caudina, Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni, originario di Montesarchio e residente in Valle Caudina, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato in flagranza di reato: a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto circa 50 dosi di cocaina già preconfezionate, bilancini di precisione e una cospicua somma di denaro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

