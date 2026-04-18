Raffaeli sesta nel concorso generale a Baku domenica le finali di specialità su Volare TV | c’è anche Dragas alle clavette

Nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ritmica a Baku, la ginnasta marchigiana si è piazzata sesta nel concorso generale con 111.100 punti. La competizione si è svolta domenica e le finali di specialità saranno trasmesse su Volare TV. Tra le atlete in gara c'era anche Dragas, che ha partecipato alle clavette. La gara si è svolta in un contesto internazionale e ha visto la partecipazione di molte ginnaste di alto livello.

La marchigiana chiude con 111.100 punti nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ritmica, lontana dal podio conquistato a Sofia. Vince l’ucraina Onofriichuk con 115.650. Dragas tredicesima con 106.400 Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La 22enne marchigiana ha totalizzato un punteggio complessivo di 111.100, così distribuito: 27.900 con le clavette, 27.000 al nastro, 28.950 al cerchio e 27.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Ginnastica ritmica, la World Cup fa tappa a Baku: Raffaeli, Dragas e le Farfalle in pedana. Domenica in diretta su Volare TVDal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. World Cup di ginnastica artistica a Baku: 7 azzurri in pedana, finali LIVE su Volare TV sabato e domenicaDal 5 all’8 marzo alla Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan la seconda tappa stagionale del circuito internazionale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Baku - Sofia e Tara inseguono. Le Farfalle volano in finale alle 5 palle; Sofia Raffaeli deve inseguire a metà gara. Onofriichuk sorprende Varfolomeev in Coppa del Mondo; Ritmica, World Cup 2026: ecco com'è andata la prima giornata di qualifica per Dragas, Raffaeli e la Squadra azzurra a Baku; Ritmica, Coppa del Mondo Baku 2026: Raffaeli 6ª a metà gara, guida Onofriichuk. Raffaeli sesta nel concorso generale a Baku, domenica le finali di specialità su Volare TV: c’è anche Dragas alle clavetteLa marchigiana chiude con 111.100 punti nella penultima tappa della Coppa del Mondo di ritmica, lontana dal podio conquistato a Sofia. Vince l'ucraina Onofriich ... sportface.it Sofia Raffaeli lontana dal podio in Coppa del Mondo, Onofriichuk si consacra davanti alla Campionessa OlimpicaSofia Raffaeli è rimasta lontana dal podio nel concorso generale individuale che ha animato la penultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ... oasport.it Alla #WCBaku è finita la prima parte della qualifica anche per Sofia Raffaeli Clavette: 27.900 Nastro: 27.000 L'azzurra occupa anche la sesta posizione provvisoria nell'All-Around con 54.900 punti x.com Eh si. La sesta traccia del mio EP è una cover, la cover di un brano di Angelina Mango che ho registrato dal vivo durante il mio Home Concert. “Come un bambino” - un testo delicato ed emozionante, una linea vocale da brividi e un arrangiamento al pianoforte - facebook.com facebook