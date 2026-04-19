A Belforte, nel comune di Radicondoli, è in corso una raccolta di firme per chiedere l’istituzione di un ambulatorio e di servizi di prelievo. La richiesta nasce dall’esigenza di garantire servizi sanitari di prossimità nelle zone più isolate e rurali dell’area, dove spesso l’accesso alle cure risulta più difficile. La proposta mira a rafforzare la presenza di servizi essenziali nei territori dell’entroterra.

Nelle aree più isolate e nei territori dell’entroterra, la presenza di servizi sanitari di prossimità rappresenta un presidio imprescindibile per garantire equità nell’accesso alle cure. In contesti segnati da collegamenti meno agevoli e da una popolazione mediamente più anziana, anche una riduzione temporanea dei servizi può tradursi in un disagio concreto, incidendo sulla quotidianità dei cittadini. È in questo quadro che si inserisce la vicenda di Belforte, dove il tema del servizio ambulatoriale e dei prelievi è tornato al centro dell’attenzione pubblica. Negli ultimi giorni ha preso avvio una raccolta firme a sostegno di una petizione che chiede chiarimenti e interventi su due servizi ritenuti fondamentali per la comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Radicondoli spinge sulla sanità. A Belforte raccolta di firme per ambulatorio e prelievi

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