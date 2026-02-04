Questa sera, alle 21.30 su Canale 5, va in onda la seconda puntata di

. Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Una nuova vita, la nuova serie tv diretta da Fabrizio Costa ambientate sulle Dolomiti, per la precisione a San Martino di Castrozza. Protagonisti Anna Valle e Daniele Pecci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Per Vittoria una nuova vita sembra essere impossibile da realizzare: allo studio medico viene boicottata perché nessuno vuole farsi curare da lei, considerata da tutti un’assassina. La famiglia Moser cerca di strapparle il figlio Matteo richiedendone l’adozione e lo stesso ragazzo la evita, credendola colpevole della morte del padre. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Una nuova vita: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

