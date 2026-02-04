Allegri si dice felice di avere Modric e Rabiot in squadra, ma avverte che il Milan deve restare vigile. Dopo la partita vinta a Bologna, l’allenatore ha spiegato che ci sono ancora molte squadre dietro di loro in classifica e devono mantenere alta l’attenzione. Ha anche sottolineato che il campionato è aperto e che ogni punto conta.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla classifica: "Bisogna guardare al +7 dalla quinta perché il campionato è ancora lungo e in una settimana la classifica può cambiare. Stasera abbiamo fatto una partita seria. Ora abbiamo 12 giorni di sosta, dobbiamo recuperare Leao e Pulisic". Su Nkunku: "Nel calcio ci vuole pazienza e calma. Ai giocatori va lasciato il tempo di ambientarsi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri: “Fortunato ad avere Modric e Rabiot. Dobbiamo guardare chi ci sta sotto”

Approfondimenti su Bologna Milan

Massimo Ambrosini analizza il contributo di Modric e Rabiot al centrocampo del Milan, evidenziando il loro impatto sul reparto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Lite Conte Spalletti: gelosie e invidie, i precedenti di Allegri, Sacchi e Capello quando si vince con lo stesso club; Cremonese-Inter 0-2, le pagelle: Lautaro Martinez bomber vero (7,5), Zielinski elegante (7). Applausi a Sommer (6,5); Marinozzi: Allegri fortunato? Rimanere in partita quando prendi gli schiaffi è una dote; Marinozzi: Allegri fortunato? E’ l’allenatore ideale per il Milan, funziona benissimo.

Marinozzi: Allegri fortunato? Rimanere in partita quando prendi gli schiaffi è una doteDopo il pareggio per 1-1 in casa della Roma, sono tornati di moda i commenti sulla qualità di gioco espressa dal Milan di Allegri che ha seguito un canovaccio ... milannews.it

Milan, Allegri è il nuovo Ancelotti: più bravo o fortunato? Il siparietto con Caressa e la confessione di MaxIl Milan conquista 3 punti pesanti anche grazie a un pizzico di fortuna. La reazione di Allegri in diretta alla domanda di Caressa e il confronto con Ancelotti. sport.virgilio.it

Altro che fortuna... Allegri non è fortunato! - facebook.com facebook