Adrien Rabiot, uno dei pilastri del Milan di Massimiliano Allegri è stato intervistato dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il centrocampista francese ha voluto soffermarsi a parlare della questione 'fiducia', molto importante all'interno di una squadra, per poi sposarsi a parlare dei leader dello spogliatoio rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: La fiducia è fondamentale: «La fiducia in me stesso è sempre stata un tratto del mio carattere. Con il tempo, con l’esperienza, questa fiducia è cresciuta sempre di più. Questa è una cosa che voglio trasmettere anche qui, al Milan. Se siamo qui, vuol dire che siamo forti, che abbiamo qualità, e sono cose che dobbiamo dimostrare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot: “La fiducia? Una cosa che voglio trasmettere. Siamo forti, dobbiamo averla”

