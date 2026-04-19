Rabiot e Gabbia fanno risorgere il Milan Allegri torna alla vittoria e a Verona si riprende il 2° posto

In una partita giocata a Verona, il Milan ha ottenuto una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Rabiot. Con questa vittoria, il club si è riportato al secondo posto in classifica, in parità di punti con il squadra in testa. La gara ha visto anche il ritorno alla vittoria dell’allenatore, mentre Gabbia ha contribuito alla ripresa della squadra.

Un gol di Adrien Rabiot permette al Milan di vincere 1-0 in casa del Verona e di riportarsi al secondo posto in classifica, a pari merito con il Napoli. Partita non brillante per la squadra di Allegri ma dopo due sconfitte l'unica cosa che contava era ritrovare i 3 punti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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A decidere la gara è Adrien Rabiot al 41' su assist di Leao. Una vittoria che permette ai rossoneri di agganciare la formazione di Antonio Conte in classifica, a quota 66 punti #Tuttosport #VeronaMilan #SerieA x.com