L’incornata di Pavlovic inchioda il successo per Allegri | il Milan torna alla vittoria e blinda il secondo posto

Il Milan conquista una vittoria importante grazie ai gol di Pavlovic al 90° e di Rafael Leao al 94°, che permettono alla squadra di Allegri di tornare al successo e consolidare il secondo posto in classifica. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, dopo un finale di match ricco di emozioni e azioni decisive.

Decisivi i gol allo scadere di Pavlovic (al 90') e Leao (94'): rossoneri a 57 punti. La squadra di Allegri si prepara al meglio per il derby di domenica prossima. Che il campionato possa riservare ancora qualche sorpresa? Cm Como 15012026 - campionato di calcio Serie A Como-Milan foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Massimiliano Allegri Il Milan, proprio come il Napoli ieri, agguanta la vittoria in extremis: decisivi gol di Pavlovic e Rafael Leao, rispettivamente al 90 e al 94esimo. Dopo la batosta contro il Parma i rossoneri blindano il posto Champions e si preparano al meglio per il derby di domenica prossima. Che il campionato possa riservare ancora qualche sorpresa? La Cremonese si dimostra compatta e ben organizzata, mentre il Milan appare lento, poco brillante e privo di idee nella prima metà di gara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

