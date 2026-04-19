Diretta gol Serie A LIVE | Rabiot decide Verona Milan

Da calcionews24.com 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 33esima giornata di Serie A, le partite sono state seguite in tempo reale con aggiornamenti su risultati, moviole e cronache dettagliate. Tra gli eventi principali, si è distinto un gol decisivo di un centrocampista nel match tra Verona e Milan. La giornata ha visto molte azioni e cambi di risultato, con le partite trasmesse in diretta e commentate minuto per minuto.

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BOLOGNA-INTER 4-3 dcr | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025/26

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