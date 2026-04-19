Rabbia nella Dahieh Dov’è l’esercito che deve difenderci?

In un quartiere della città, le tensioni sono esplose tra i residenti e le forze di sicurezza. Una donna ha preso la parola, chiedendo con rabbia dove siano le forze armate che dovrebbero garantire la sicurezza del quartiere. Ha dichiarato il suo nome e ha affermato di avere molto da dire, dopo che il presidente aveva annunciato che avrebbe messo in atto misure di protezione. La situazione rimane critica e le accuse si susseguono.

Libano Reportage dalle macerie di Hay Sellom, cuore della periferia sud di Beirut, dove nessuno crede che la tregua durerà a lungo Libano Reportage dalle macerie di Hay Sellom, cuore della periferia sud di Beirut, dove nessuno crede che la tregua durerà a lungo Clicca il papavero a sinistra o in fondo e regala questo articolo a chi vuoi. Regala più che puoi entro il 25 aprile. «Scrivi il mio nome, mi chiamo Abir Chibly e ho molto da dire. Il presidente (Joseph Aoun, ndr) ha detto ieri che ci proteggerà. Dov’è stato in questo mese e mezzo in cui ci hanno uccisi, in cui hanno ucciso i nostri bambini, in cui hanno distrutto le nostre case? Dov’è stato l’esercito che avrebbe dovuto difenderci? Lo vedi adesso per strada? Hanno detto che l’avrebbero mandato.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Rabbia nella Dahieh. «Dov’è l’esercito che deve difenderci?» Notizie correlate Leggi anche: La rabbia di Niscemi: “Dov’è lo Stato? I miliardi inviati da Roma sono stati utilizzati per il territorio?” Dov’è l’inclusività dei Giochi? L’organizzazione deve stare più attenta agli spettatori disabiliLisa per poter arrivare nell’area dedicata con la sua carrozzina elettrica ha dovuto compiere il giro di tutto lo stadio perché i varchi riservati ai... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Rabbia nella Dahieh. Dov’è l’esercito che deve difenderci?; Israele si riserva di colpire comunque. Ma il contro-esodo verso sud continua; Attacco a una squadra francese dell’Unifil: un morto e 3 feriti. Esplode la rabbia - facebook.com facebook Rabbia e lacrime: Gasp si scioglie Inter, game over Conte-Mau, lo show Questa la prima pagina di sabato 18 aprile del Corriere dello Sport x.com