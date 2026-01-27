La situazione a Niscemi evidenzia un senso di abbandono e insicurezza tra i cittadini. La mancanza di risposte chiare da parte delle istituzioni alimenta preoccupazioni e sfiducia, rendendo difficile affrontare le sfide quotidiane. È importante conoscere l’allocazione dei fondi pubblici e promuovere un dialogo trasparente per garantire tutela e sicurezza alla comunità.

“Noi dormiamo con l’ansia, che da un momento all’altro non siamo più vivi. E questo perché nessuno ci tutela. Dov’è lo Stato? Si è accertato quando ha inviato i miliardi da Roma che venissero utilizzati per il territorio?”. Giusy Lupo è una cittadina di Niscemi che nella mattinata ha protestato contro il governatore Renato Schifani e l’assessora alla Salute Daniela Faraoni al termine del tavolo operativo con la protezione civile in municipio. I niscemesi contestano l’indifferenza della regione, consapevole già dal 1997 della situazione morfologica su cui poggiano moltissime abitazioni, e per il mancato utilizzo dei fondi stanziati per la messa in sicurezza del torrente Benefizio, in cui confluiscono anche le acque nere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La rabbia di Niscemi: “Dov’è lo Stato? I miliardi inviati da Roma sono stati utilizzati per il territorio?”

