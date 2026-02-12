L’avvocato Lisa Noja si è trovata a dover affrontare notevoli difficoltà per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La donna, consigliera della Regione Lombardia, ha incontrato problemi che evidenziano come l’organizzazione debba migliorare l’accoglienza e l’assistenza agli spettatori disabili. La sua esperienza mette in luce le criticità ancora presenti in un evento che dovrebbe essere inclusivo per tutti.

Mi dispiace molto per le difficoltà e i momenti di disagio che l’avvocato Lisa Noja (Consigliere della Regione Lombardia) ha dovuto vivere per poter assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, tenutasi venerdì 6 febbraio presso lo stadio San Siro a Milano. Lisa per poter arrivare nell’area dedicata con la sua carrozzina elettrica ha dovuto compiere il giro di tutto lo stadio perché i varchi riservati ai disabili erano chiusi, vedendosi così costretta ad attraversare il fiume di gente accalcata al solo ingresso consentito. Trovandosi in una situazione di totale insicurezza, ha chiesto l’intervento di due poliziotti, molto gentili, che hanno subito cercato di aiutarla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dov’è l’inclusività dei Giochi? L’organizzazione deve stare più attenta agli spettatori disabili

