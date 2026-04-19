Nel campionato di calcio canadese si sta sperimentando la regola del fuorigioco proposta da Arsène Wenger, ex allenatore dell'Arsenal e attualmente incaricato della crescita del calcio a livello globale per la Fifa. La modifica mira a cambiare il modo in cui si applica questa regola durante le partite ufficiali. La decisione segue un periodo di valutazioni e test pratici nel torneo locale.

Nel campionato di calcio canadese si sta testando la regola del fuorigioco promossa da Arsène Wenger, leggendario ex allenatore dell'Arsenal e oggi responsabile dello sviluppo globale del calcio per la Fifa. Alejandro Díaz l'ha sfruttata nella sfida tra il suo Pacific FC e l'Halifax Wanderers: non c’è luce tra lui e il difendente e quindi il gol viene convalidato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Questo non è fuorigioco: in Canada c'è già la "regola Wenger"

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